Tiroteio em escola dos Estados Unidos deixa dois mortos e um ferido

Um tiroteio em uma escola nos Estados Unidos deixou dois mortos e um ferido nesta quarta-feira (22/1). A informação foi divulgada pela Polícia Metropolitana de Nashville.

Segundo autoridades, o caso aconteceu na Antioch High School, em Nashville, estado do Tenessee.

“Um incidente de tiroteio está sob investigação na Antioch High School”, disse a polícia local em um comunicado. “Três pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito, que atirou em si mesmo”.

O autor do ataque foi identificado como um estudante da escola, de 17 anos, que disparou vários tiros no refeitório da instituição de ensino por volta da hora do almoço.

Uma das vítimas dos disparos, do sexo feminino, não resistiu e morreu. O outro, um estudante homem, foi ferido de raspão no braço.

De acordo com a polícia local, o autor do tiroteio morreu no local após atirar contra a própria cabeça.