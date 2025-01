VÍDEO: Polícia Civil investiga morte de acreana após o parto; delegada se pronuncia

A morte de uma parturiente em Manoel Urbano virou caso de polícia, pois a família afirma que a mulher foi vítima de negligência.

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Manoel Urbano, está investigando a morte de Estherfanny Sara de Souza Adrião, ocorrida na segunda-feira, 13, devido a complicações pós-parto. A investigação busca apurar se houve negligência médica no atendimento a Estherfanny Sara, que sofreu eclampsia pós-parto e faleceu.

O caso está sendo conduzido pela delegada titular de Manoel Urbano, Dra. Jade Dene, que já iniciou as oitivas nesta quarta-feira, 15. Até o momento, pelo menos cinco pessoas envolvidas no caso prestaram depoimento. Na sexta-feira, a delegada ouvirá o médico responsável pelo atendimento de Estherfanny Sara.

“A Polícia Civil agiu prontamente ao tomar conhecimento do caso, dirigindo-se ao hospital de Manoel Urbano, onde Estherfanny Sara recebeu os primeiros atendimentos. Todas as gravações do hospital foram coletadas para auxiliar na investigação”, declarou a Dra. Jade Dene.

A Polícia Civil destacou que, imediatamente após o conhecimento dos fatos, uma equipe foi ao hospital para iniciar as investigações. Todas as gravações disponíveis do local foram obtidas para análise.

“A Polícia Civil está conduzindo uma investigação completa e criteriosa para esclarecer as circunstâncias da morte de Estherfanny Sara e determinar se houve falha no atendimento médico que possa ter contribuído para o trágico desfecho. A coleta de depoimentos e a análise das gravações do hospital são etapas cruciais para o avanço da investigação”, enfatizou a delegada Jade Dene.