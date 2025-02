Acidente entre duas motocicletas é registrado neste sábado em Cruzeiro do Sul

Um grave acidente entre duas motocicletas no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre foi registrado por câmeras de segurança na tarde deste sábado (1).

Nas imagens é possível ver o momento do choque entre as motos, que deixa passageiro e motorista no chão no cruzamento da Rua Sergipe com a Avenida Leopoldo de Bulhões, no bairro Cruzeirão.

Um dos capacetes chega a sair da cabeça da mulher, que consegue se levantar, porém o homem seguiu deitado aparentando estar sentido dores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os envolvidos no acidente, mas até o momento não se sabe o estado de saúde dos envolvidos.

Veja o vídeo: