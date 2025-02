Peixe-remo que “prevê desastres” naturais aparece em praia do Brasil: ele é conhecido como ‘anunciador de tragédias’

Um peixe-remo foi encontrado encalhado em uma praia do Espírito Santo, no Sudeste do Brasil. A presença do animal, que costuma viver em profundidades de até 3,2 mil metros, é popularmente associada ao prenúncio de desastres naturais, como terremotos e tsunamis, o que rendeu a ele apelidos como ‘anunciador de tragédias’ e ‘peixe do fim do mundo’.

O avistamento surpreendeu turistas que passeavam pelo local, e um pescador foi filmado ajudando o animal a voltar para a água. A espécie, que habita as profundezas do oceano, raramente é vista na superfície, o que gerou especulações e alertas entre algumas pessoas.

De acordo com o Instituto Scripps, apenas 20 exemplares dessa espécie foram registrados desde 1901, tornando sua aparição um evento raro. O Ocean Conservatory explica que o peixe-remo geralmente sobe à superfície quando está doente, desorientado ou próximo da morte. Seu comportamento incomum alimenta crenças populares de que ele poderia ser um prenúncio de desastres naturais, como terremotos e tsunamis.