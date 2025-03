Mãe de jovem desaparecido no Rio Acre chora enquanto bombeiros continuam buscas: “Doloroso”

Na tarde do último sábado (15), Roger Matos dos Santos, de 18 anos, desapareceu nas águas do Rio Acre. Desde então, equipes da Guarnição de Mergulho do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros realizam buscas na tentativa de localizar o corpo do jovem.

A reportagem do ContilNet Notícias conversou com Luziane da Silva Matos, mãe de Roger, que acompanha de perto o trabalho dos bombeiros e expressa sua dor diante da incerteza.

“O meu irmão me ligou, aí eu vim, né, mas quando eu cheguei, o Corpo de Bombeiros não estava mais aqui. Aí ontem também não acharam o corpo dele e hoje eu vim pra cá pra ver se conseguem achar. Que é difícil, realmente. (…) Mas é muito doloroso para uma mãe. A gente espera que eles achem o corpo, mas eles dizem que não sabem se vai ser possível”, lamentou.

A família segue aguardando notícias e espera que o corpo do jovem seja encontrado, para que possam se despedir e realizar o sepultamento. As buscas devem continuar nos próximos dias.

De acordo com o sargento Assunção, responsável pela operação, as buscas seguem intensas e foram ampliadas para outras áreas do rio, considerando a forte correnteza e o grande volume de balseiro.

“A guarnição náutica de mergulho do segundo batalhão teve um acionamento. Um rapaz de 18 anos se afogou, e a guarnição de mergulhadores ontem fez uma varredura, fez uma busca minuciosa e a nossa guarnição de mergulho está fazendo novas buscas. Vamos fazer de forma minuciosa, nesse momento nós fizemos um mergulho em um ponto mais específico para saber como estava a correnteza e com esse volume de água o corpo se movimenta. Agora vamos fazer uma busca mais superficial e vamos descer mais o rio”, explicou.

O sargento ainda alertou a população sobre os riscos de nadar no Rio Acre neste período de cheia. “A correnteza está forte e há muito balseiro. Isso aumenta os perigos, e é importante que as pessoas evitem banhos no rio para prevenir tragédias como essa”, destacou.

Assista o vídeo: