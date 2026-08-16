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Fãs de Marília Tavares chegam cedo e garantem lugar na frente do palco

Moradoras garantiram lugar na grade principal de evento promovido pela Prefeitura de Manoel Urbano

Por Redação ContilNet
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Fãs de Marília Tavares chegam cedo e garantem lugar na frente do palco
Moradoras de Sena Madureira chegaram às 17h para assegurar espaço em frente ao palco/ Foto: Reprodução

Duas fãs da cantora Marília Tavares chegaram por volta das 17h deste domingo a Manoel Urbano e garantiram um lugar privilegiado, bem próximo à grade de contenção do palco, para acompanhar de perto o show da artista.

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As fãs viajaram cerca de 80 quilômetros, saindo de Sena Madureira, com o objetivo de realizar o sonho de assistir à apresentação bem de perto. Aproveitando a vinda da artista, elas não abriram mão da oportunidade e foram as primeiras a garantir espaço na frente do palco.

Marília Tavares já está em Manoel Urbano e se apresenta na noite deste domingo, no Purus Fest. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal em paralelo ao Festival de Praia, que terminou por volta das 17h.

A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam ao local para acompanhar o show, previsto para acontecer por volta da meia-noite, com entrada inteiramente grátis.

Enquanto o público começa a chegar, as duas fãs de Sena Madureira já têm lugar garantido: na primeira fila, bem pertinho do palco.

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