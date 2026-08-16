Fãs de Marília Tavares chegam cedo e garantem lugar na frente do palco

Moradoras garantiram lugar na grade principal de evento promovido pela Prefeitura de Manoel Urbano

Moradoras de Sena Madureira chegaram às 17h para assegurar espaço em frente ao palco/ Foto: Reprodução

Duas fãs da cantora Marília Tavares chegaram por volta das 17h deste domingo a Manoel Urbano e garantiram um lugar privilegiado, bem próximo à grade de contenção do palco, para acompanhar de perto o show da artista.

As fãs viajaram cerca de 80 quilômetros, saindo de Sena Madureira, com o objetivo de realizar o sonho de assistir à apresentação bem de perto. Aproveitando a vinda da artista, elas não abriram mão da oportunidade e foram as primeiras a garantir espaço na frente do palco.

Marília Tavares já está em Manoel Urbano e se apresenta na noite deste domingo, no Purus Fest. O evento é realizado pela Prefeitura Municipal em paralelo ao Festival de Praia, que terminou por volta das 17h.

A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam ao local para acompanhar o show, previsto para acontecer por volta da meia-noite, com entrada inteiramente grátis.

Enquanto o público começa a chegar, as duas fãs de Sena Madureira já têm lugar garantido: na primeira fila, bem pertinho do palco.