Fisiculturismo: como Ramon Dino colocou o Acre no mapa mundial

O fisiculturismo é uma prática focada no desenvolvimento muscular por meio de exercícios progressivos, com objetivo estético.

Representando o Acre, quem conquistou recentemente, em 12 de outubro, a 1ª posição na maior competição de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia 2025, na categoria Classic Physique, foi o atleta acreano Ramon Rocha Queiroz (Dino) — feito que reflete o crescimento da modalidade no estado.

Veja: Ramon Dino conquista título inédito para o Brasil e faz história ao vencer o Olympia 2025

Em 13 de abril de 2024, o jornalista Douglas Richer, do ContilNet e em parceria com a TV Rio Branco, teve a oportunidade de entrevistar Ramon Dino na residência do atleta em São Paulo. Durante a conversa, Dino mostrou o lado mais humano de sua vida, contando sobre a família, os desafios das competições e sua determinação para se superar.

Confira: Do encontro inesquecível à vitória: relembre a entrevista de Douglas Richer com Ramon Dino

Em um trecho inspirador, o campeão mundial falou sobre como lidar com a fama se tornou mais natural ao compreender seu próprio propósito. “Quando você conhece seu propósito, começa a ter noção de como trabalhar a sua vida, como lidar com o carinho e a atenção das pessoas. Tudo que eu queria há um tempo atrás, hoje consigo dar conta da melhor forma.” A fala revelou o equilíbrio que Dino buscou diante da crescente visibilidade e da pressão por resultados em um esporte tão exigente como o fisiculturismo.

O atleta também destacou a importância da saúde mental e do acompanhamento psicológico em sua rotina, reconhecendo que o equilíbrio emocional é parte essencial de sua preparação. Segundo ele, cuidar da mente é tão necessário quanto o treino físico. Essa maturidade, aliada à fé e à disciplina, o ajudou a construir uma mentalidade vencedora.

O bate-papo também trouxe momentos de intimidade, quando Ramon apresentou a esposa, Vitória Viana, e falou sobre a formação de sua família. “Ela é meu braço direito, mãe dos meus filhos. Me ajuda muito. A gente se dedica muito ao esporte, tira tempo pro nosso eu, mas ela sempre me apoia”.

Vitória também comentou sobre como cuida do marido após as competições: “Assim que ele sai, eu parabenizo, abraço. Estou ali pra ele. O campeão não é feito só em vitórias [relembrou o ano anterior, quando havia ficado em 2º lugar no Mr. Olympia]; também nas perdas há campeões. Ele sempre foi muito corajoso e fez o melhor dele. Isso não muda toda a sua carreira e quem ele é”.

A entrevista ganhou ainda mais relevância após a morte de Douglas Richer, em 2 de fevereiro de 2025, aos 37 anos, vítima de fibrose pulmonar idiopática. Para muitos, esse registro se tornou inesquecível, pois foi a primeira vez que Ramon recebeu uma equipe de jornalismo do Acre em sua casa. A conversa trouxe à tona não apenas a trajetória de um atleta de elite, mas também o talento e sensibilidade de Douglas, que eternizou um momento emocionante e íntimo do campeão acreano.

O atleta, nutricionista (CRN7/16459) e empresário Eduardo Pavoski nos dá uma visão sobre o crescimento do fisiculturismo no Acre, destacando o aumento de atletas de alto nível e a consolidação da modalidade no estado. Para ele, esse esporte é uma prática de extrema disciplina e resiliência. Apesar de ser uma modalidade cara, ele ressalta que cada etapa da preparação e das competições faz parte da beleza do fisiculturismo.

“Fisiculturista é uma super pessoa. Não é normal aguentar treinar tanto, não é normal ter um metabolismo que agregue tanta massa magra, não é normal o hiperfoco e a resiliência. São super pessoas”, afirma Pavoski.

Ele explica que, para iniciar na modalidade — seja por acaso, por ver alguém competindo ou por acompanhar a prática desde cedo —, o básico é manter treino e alimentação adequados de forma constante. Somente após um período de um a três anos é possível pensar em preparo para competições, sempre com acompanhamento de um bom orientador.

Segundo Pavoski, a vida do atleta se resume a duas fases principais: o off season (fora de temporada), quando há ganho de peso e busca por volume muscular; e o pre-contest (pré-concurso), fase de perda de peso e busca por definição, preservando o volume conquistado.

“Acredito que 95% dos atletas não vivem do esporte, e sim têm trabalhos paralelos para bancar a carreira. O corpo tem limites — de treino, de dieta, de tolerância aos esteroides — e esses limites são individuais”, comenta.

Ele também menciona que, do amador ao profissional, os atletas recorrem ao uso de esteroides para melhorar o desempenho. Segundo ele, esse recurso, apesar de polêmico, é necessário para se alcançar o alto nível, e no caso do Mr. Olympia, não há testes antidoping (prevenção, detecção e punição do uso de substâncias ou métodos proibidos).

Ainda assim, existe o Natural Olympia, competição voltada exclusivamente a atletas que não utilizam anabolizantes. O evento conta com diversas categorias masculinas e femininas, abrangendo desde iniciantes até profissionais, e inclui modalidades específicas para atletas com deficiência física, reforçando a inclusão no esporte.

Vale lembrar que existem diversos outros campeonatos e concursos de fisiculturismo ao redor do mundo. Ramon, inclusive, foi campeão na categoria Classic Physique da edição 2023 do Arnold Classic Ohio, fundado por Arnold Schwarzenegger, se consolidando como a segunda competição mais importante do fisiculturismo profissional, atrás apenas do Mr. Olympia.

Autodidata, Pavoski conta que começou como atleta por conta própria, utilizando conhecimentos em nutrição, endocrinologia e treinamento resistido. Ele destaca, porém, que o investimento é contínuo: além de dieta, academia e hormônios, é essencial acompanhamento médico regular, nutricionista, se possível, psicólogo. O papel do coach — geralmente um atleta renomado — também é fundamental para orientar e otimizar a preparação.

Outro nome importante do cenário local é o biomédico, massoterapeuta e atleta Ricardo Muller, especializado em atletas de alta performance.

“Sinto que o fisiculturismo no estado está em ascensão. Existem vários nomes que são promissores e levam o nome do Acre para o mundo, como o próprio Dino, bem como Everson Costa, Tiago Balbino, Herlayne Braga. Eles são inspiração”, afirma.

Ricardo ressalta que a psicologia do esporte o ajuda a manter equilíbrio emocional diante das adversidades, pois a prática intensa e constante pode gerar estresse, ansiedade e pressão emocional, e o suporte psicológico ajuda o atleta a lidar com essas demandas. Existem também as possíveis lesões musculares e ligamentares que são comuns devido à intensidade dos treinos, e o trabalho mental permite que o atleta desenvolva resiliência, inteligência emocional e estratégias para superar desafios dentro e fora da competição.

No fisiculturismo, onde não há placares objetivos e os resultados dependem exclusivamente da avaliação de jurados, a autoconfiança se torna um diferencial decisivo. A psicologia contribui para que o atleta compreenda seus limites, organize sua rotina mental e aprimore o controle emocional em momentos de tensão, apresentações e finais de campeonatos.

Para ele, o fisiculturismo vai além da musculação — envolve constância, alimentação adequada e paixão pela forma como o corpo se transforma. Assim, o suporte psicológico não só melhora o rendimento, mas também promove motivação e bem-estar ao longo de toda a trajetória esportiva.

Embora o esporte ainda seja mais comum entre homens, as categorias femininas vêm crescendo rapidamente no Brasil. A brasileira Eduarda Bezerra é o maior exemplo, pois foi campeã do Mr. Olympia 2025, onde, com 26 anos, competiu na categoria Wellness. Ela também conquistou o título de campeã da categoria Wellness no Arnold Classic Ohio 2025.

No Acre, a realidade do fisiculturismo é marcada pela colaboração entre atletas e profissionais de diferentes áreas. Eduardo Pavoski cita que existem empresas locais e nacionais que oferecem apoio a atletas e profissionais, auxiliando com suplementação, passagens e inscrições em competições.

Mesmo com a distância geográfica ainda sendo um desafio, o Acre tem mostrado cada vez mais força. Atletas locais seguem competindo em alto nível e ajudando a consolidar um cenário mais profissional e acolhedor. A união entre eles, segundo Pavoski, é o que torna a jornada mais leve e inspiradora: “Ser fisiculturista é viver uma realidade desafiadora e, ao mesmo tempo, extremamente satisfatória”.

Também temos um panorama pelo empresário e ex-atleta de fisiculturismo Márcio Garcia, que é conhecido por muitos como o homem que descobriu o Dino. Em entrevista exclusiva ao ContilNet, Márcio relembrou o primeiro encontro com o atleta e os primeiros passos de uma trajetória que começou de forma simples, em Rio Branco, e acabou se tornando uma das maiores histórias de superação do esporte acreano.

Leia: “Eu disse que ele seria o melhor do mundo”, diz treinador que descobriu Dino no Acre

“Eu já era atleta, estava me preparando para uma competição em Porto Velho. Um dia fui ao mercado e vi um caixa novinho, forte, com os braços grandes. Ele olhou pra mim empolgado e disse que fazia calistenia. Eu nem dei muita moral naquele momento, mas dias depois, caminhando no Horto, vi de longe um rapaz fazendo barra com uma definição muscular absurda. Quando cheguei perto, era ele — o Ramon […] Ele veio de uma realidade simples, mas tinha algo raro. Ele sofreu muito, porque o esporte é duro — envolve dieta pesada, corte de carboidrato e até de água. Mas sempre falei pra ele: ‘Se tiver oportunidade, vai ser o melhor do mundo’. E ele foi”, contou.

Assim como Pavoski e Ricardo, nomes que ajudam a moldar o cenário do fisiculturismo acreano, Márcio representa uma geração de atletas e treinadores que acreditaram no potencial do estado. Com esforço e comprometimento, eles foram fundamentais para revelar talentos e consolidar o Acre como um celeiro de campeões no esporte.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, durante uma entrevista ao ContilNet, celebrou a vitória de Ramon Dino como um marco que ultrapassa o esforço individual e simboliza a força de toda a comunidade acreana.

Saiba mais: Ramon Dino é homenageado por autoridades do Acre após conquista histórica no Mr. Olympia

“Esse feito não é só do Ramon. É de toda uma comunidade que acreditou, mesmo quando tudo parecia impossível”, destacou. Ela lembrou que, desde criança, acompanhou sonhos sendo deixados pelo caminho por falta de apoio e estrutura, e que, agora, a conquista do atleta inspira esperança em todo o estado.

Mailza reforçou que o triunfo de Dino representa não apenas força física, mas também o coração, o suor e o sacrifício de um povo inteiro. “Quando um acreano chega tão longe, sinto essa conquista como minha, como se cada filho deste estado tivesse ganhado um pouco mais de esperança”, afirmou.

A deputada finalizou chamando atenção para a importância de investimentos no esporte local. “Precisamos construir uma base esportiva sólida no Acre, para que cada menino e menina, mesmo treinando no quintal de casa, possa ter oportunidade. Porque talento o Acre tem de sobra”, concluiu, ressaltando que o sucesso de Dino deve servir de exemplo e incentivo para futuras gerações.

O secretário de Estado de Esportes, Ney Amorim, que também cedeu fala ao ContilNet sobre a conquista de Ramon Dino, considerou que a vitória ultrapassou o individual e simboliza a superação de todos os atletas acreanos. Para ele, o título representa o sonho de muitos que enfrentam desafios diários para alcançar o topo, mesmo com as limitações da região.

“O Dino carrega o sonho de vários atletas acreanos que batalham com todas as dificuldades para chegar lá. No Acre temos grandes talentos em nível nacional e mundial, que só precisam de oportunidade”, destacou.

Ney também ressaltou o apoio do governo estadual ao esporte e o significado da conquista para o povo acreano. “O governador Gladson Cameli e a Secretaria de Esportes têm feito de tudo para incentivar nossos atletas a chegarem mais longe. A vitória do Dino é um símbolo de perseverança, de acreditar e lutar. Ele já vinha batalhando há muito tempo e, dessa vez, conseguiu ser campeão, representando com orgulho o Brasil e o nosso estado. É um motivo de grande alegria para todos nós”, concluiu.