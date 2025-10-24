24/10/2025
Ponte desaba durante travessia, caminhão cai no rio e motorista escapa ileso; VÍDEO

Estrutura sobre o Rio Alparcatas cedeu, mas motorista não se feriu; moradores alertavam para riscos há meses

Uma ponte que liga os municípios de Fernando Falcão e Mirador, no Centro-Sul do Maranhão, desabou na manhã desta sexta-feira (24) enquanto um caminhão realizava a travessia sobre o Rio Alparcatas. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos.

Moradores da região afirmam que a ponte apresentava problemas estruturais há meses e que alertas sobre o risco de desabamento foram enviados às autoridades locais, sem que nenhuma ação corretiva fosse tomada.

Momento em que a ponte cedeu enquanto o caminhão atravessava o Rio Alparcatas em Fernando Falcão/Foto: Reprodução

Segundo relatos, a ponte é de madeira e adequada apenas para veículos leves, tornando arriscada a passagem de caminhões de grande porte. O veículo caiu parcialmente no rio, mas milagrosamente o motorista conseguiu sair ileso.

Veja o vídeo:

