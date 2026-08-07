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Homem é preso por atirar em segurança após cobrança de R$ 50

Suspeito foi localizado no Distrito Federal

Por Redação ContilNet
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Homem é preso por atirar em segurança após cobrança de R$ 50
Crime ocorreu na entrada de uma festa/Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (7), suspeito de atirar na cabeça de um segurança durante uma discussão provocada pela cobrança de uma dívida de R$ 50. O crime ocorreu em novembro de 2025, no Distrito Federal.

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De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito foi localizado por agentes da 30ª Delegacia de Polícia no bairro Morro Azul, em São Sebastião. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.

Na ocasião do crime, a vítima trabalhava como segurança na entrada de uma festa. A confusão começou quando o suspeito e um comparsa, que permanece foragido, chegaram à portaria do evento.

Segundo a investigação, o jovem pagou o valor cobrado para a entrada dos dois. Logo depois, o segurança pediu ao comparsa que quitasse uma dívida antiga de R$ 50, referente a bebidas consumidas anteriormente.

Irritado com a cobrança, o homem teria se recusado a devolver o dinheiro da entrada e ordenado ao jovem que atirasse no segurança. O suspeito sacou uma arma e apertou o gatilho três vezes, mas o armamento falhou.

A vítima ainda tentou fechar o portão do local, porém a arma disparou e o tiro atingiu o lado direito de sua testa. Mesmo ferido, o segurança conseguiu correr e se esconder em uma área de mata próxima.

Após o disparo, os dois suspeitos fugiram em um Chevrolet Celta. O jovem preso foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continua as buscas pelo segundo envolvido, apontado como responsável por ordenar o ataque. Até a última atualização, ele ainda não havia sido localizado.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles
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