Câmera de monitoramento registra acidente entre carreta e motociclista

Câmera registrou o momento da colisão/Foto: Reprodução

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que uma carreta se envolve em um acidente com um motociclista na tarde desta sexta-feira (7), na Avenida São Paulo, em Cruzeiro do Sul.

No vídeo, é possível acompanhar a movimentação da carreta durante uma conversão, quando ocorre a colisão com a motocicleta.

Após o impacto, o motociclista cai no canteiro central da avenida e permanece no local aguardando atendimento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e encaminhou uma equipe para prestar os primeiros socorros à vítima.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista. As circunstâncias e a dinâmica exata do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.