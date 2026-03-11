11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Após campanha de rede de fast food sobre o Acre, Freguesia defende sabor regional e lança desafio

Na campanha, a marca afirma que “o problema é que a concorrência parece acreditar que o Acre não existe”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Freguesia lançou desafio ao defender sabor regional
Freguesia lançou desafio ao defender sabor regional/Foto: Reprodução

Após o Burger King ganhar as redes sociais com uma campanha publicitária falando sobre o Acre e convocando o público a participar de um abaixo-assinado simbólico para que a concorrência visite o estado.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na campanha, a marca afirma que “o problema é que a concorrência parece acreditar que o Acre não existe”, e convida os internautas a assinarem um manifesto online pedindo que rivais da rede conheçam o estado. A ação faz referência a uma das piadas mais antigas da internet brasileira, que questiona de forma bem-humorada a existência do Acre.

Agora, o Freguesia também chegou para falar dos seus sanduíches. Em um vídeo publicado no Instagram do Freguesia, o proprietário da hamburgueria, Lucas Profeta, falou sobre uma lenda que existe no Estado: “quem bebe a água do Rio Acre se apaixona e quer trazer o mundo pra cá”.

LEIA: “Bora provar que o Acre existe?” Rede de fast food lança campanha nas redes e brinca com meme

“Esse aqui é o tal do Big Mac e esse aqui é o tal do Whopper. Os dois resolveram brigar agora pra saber quem descobriu o Acre primeiro. Eu sei, BK, quando a gente bebe a água do Rio Acre, a gente fica apaixonado por essa terra e quer trazer todo mundo pra cá. Só que no meio dessa história toda, nós, do Freguesia, acreanos de verdade, resolvemos apresentar pra vocês o Acre Existe”, disse.

“Um hambúrguer legitimamente acreano. A carne é de costela de boi produzida por nós. O jambu do nosso quintal de casa. O tucupi, que pode matar, a gente produz, e a castanha a gente extrai aqui há anos. E sabe porque o nome Acre existe? Porque em uma mordida você consegue conhecer toda a nossa cultura. E já que a brincadeira agora é comparar, nós do Freguesia resolvemos fazer o impensável”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Influenciadora acreana entra na trend do Burger King para “provar que o Acre existe”; confira

O Freguesia lançou um desafio: na compra de um Whopper do Burger King, com mais R$ 9,90 vai no Freguesia e compra um Acre Existe. “Para quê? Para você poder comparar. Agora grava lá um videozinho na rede social e marca a gente e fala quem é o melhor, o Whopper ou o Acre Existe? Nós aqui do Freguesia estamos há 10 anos provando que o Acre realmente existe. Só uma aspas, eu não sou rico então só tem 100 unidades, corre”, afirma Profeta ao explicar o desafio.

O abaixo-assinado faz parte de uma campanha promocional da empresa e pode ser acessado no site vemproacre.com.br. Segundo a própria marca, as assinaturas têm caráter simbólico e ilustrativo, sem obrigação de adoção de medidas concretas ao final da ação.

A iniciativa é válida entre os dias 9 e 13 de março e tem como objetivo estimular o engajamento nas redes sociais. No vídeo, o tom é totalmente bem-humorado, reforçando que a proposta é apenas brincar com o meme e incentivar a interação do público.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.