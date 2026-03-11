Após campanha de rede de fast food sobre o Acre, Freguesia defende sabor regional e lança desafio

Após o Burger King ganhar as redes sociais com uma campanha publicitária falando sobre o Acre e convocando o público a participar de um abaixo-assinado simbólico para que a concorrência visite o estado.
Na campanha, a marca afirma que “o problema é que a concorrência parece acreditar que o Acre não existe”, e convida os internautas a assinarem um manifesto online pedindo que rivais da rede conheçam o estado. A ação faz referência a uma das piadas mais antigas da internet brasileira, que questiona de forma bem-humorada a existência do Acre.
Agora, o Freguesia também chegou para falar dos seus sanduíches. Em um vídeo publicado no Instagram do Freguesia, o proprietário da hamburgueria, Lucas Profeta, falou sobre uma lenda que existe no Estado: “quem bebe a água do Rio Acre se apaixona e quer trazer o mundo pra cá”.
“Esse aqui é o tal do Big Mac e esse aqui é o tal do Whopper. Os dois resolveram brigar agora pra saber quem descobriu o Acre primeiro. Eu sei, BK, quando a gente bebe a água do Rio Acre, a gente fica apaixonado por essa terra e quer trazer todo mundo pra cá. Só que no meio dessa história toda, nós, do Freguesia, acreanos de verdade, resolvemos apresentar pra vocês o Acre Existe”, disse.
“Um hambúrguer legitimamente acreano. A carne é de costela de boi produzida por nós. O jambu do nosso quintal de casa. O tucupi, que pode matar, a gente produz, e a castanha a gente extrai aqui há anos. E sabe porque o nome Acre existe? Porque em uma mordida você consegue conhecer toda a nossa cultura. E já que a brincadeira agora é comparar, nós do Freguesia resolvemos fazer o impensável”, explicou.
O Freguesia lançou um desafio: na compra de um Whopper do Burger King, com mais R$ 9,90 vai no Freguesia e compra um Acre Existe. “Para quê? Para você poder comparar. Agora grava lá um videozinho na rede social e marca a gente e fala quem é o melhor, o Whopper ou o Acre Existe? Nós aqui do Freguesia estamos há 10 anos provando que o Acre realmente existe. Só uma aspas, eu não sou rico então só tem 100 unidades, corre”, afirma Profeta ao explicar o desafio.
O abaixo-assinado faz parte de uma campanha promocional da empresa e pode ser acessado no site vemproacre.com.br. Segundo a própria marca, as assinaturas têm caráter simbólico e ilustrativo, sem obrigação de adoção de medidas concretas ao final da ação.
A iniciativa é válida entre os dias 9 e 13 de março e tem como objetivo estimular o engajamento nas redes sociais. No vídeo, o tom é totalmente bem-humorado, reforçando que a proposta é apenas brincar com o meme e incentivar a interação do público.