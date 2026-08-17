Três candidaturas aparecem como inaptas após os próprios candidatos apresentarem desistência

Assembleia Legislativa do Acre/Foto: Reprodução

Três candidatos que disputavam uma vaga de deputado estadual no Acre deixaram oficialmente a corrida eleitoral. As informações constam nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As três candidaturas aparecem como inaptas após os próprios candidatos apresentarem desistência. As renúncias já foram homologadas pela Justiça Eleitoral.

Entre os nomes está Jairo Cassiano, que concorria pelo Republicanos. Com a renúncia homologada, ele não seguirá na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Também deixou a eleição Luiz Gonzaga, candidato pelo MDB. A desistência foi apresentada e posteriormente confirmada pela Justiça Eleitoral.

O terceiro nome é Maurício do Chalé, do Novo. Assim como nos outros dois casos, o candidato renunciou à disputa e teve a decisão homologada.

LEIA TAMBÉM: Eleições 2026: candidatos ao Governo iniciam campanha pelo Acre

Com as desistências oficializadas, Jairo Cassiano, Luiz Gonzaga e Maurício do Chalé passam a constar como candidatos inaptos no sistema eleitoral e não seguem na corrida por uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.