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Três candidatos desistem de disputar vaga na Aleac; veja quais

Três candidaturas aparecem como inaptas após os próprios candidatos apresentarem desistência

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Assembleia Legislativa do Acre abre inscrições para o Pré-Enem
Assembleia Legislativa do Acre/Foto: Reprodução

Três candidatos que disputavam uma vaga de deputado estadual no Acre deixaram oficialmente a corrida eleitoral. As informações constam nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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As três candidaturas aparecem como inaptas após os próprios candidatos apresentarem desistência. As renúncias já foram homologadas pela Justiça Eleitoral.

Entre os nomes está Jairo Cassiano, que concorria pelo Republicanos. Com a renúncia homologada, ele não seguirá na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Também deixou a eleição Luiz Gonzaga, candidato pelo MDB. A desistência foi apresentada e posteriormente confirmada pela Justiça Eleitoral.

O terceiro nome é Maurício do Chalé, do Novo. Assim como nos outros dois casos, o candidato renunciou à disputa e teve a decisão homologada.

Três candidaturas aparecem como inaptas após os próprios candidatos apresentarem desistência/Foto: reprodução

LEIA TAMBÉM: Eleições 2026: candidatos ao Governo iniciam campanha pelo Acre

Com as desistências oficializadas, Jairo Cassiano, Luiz Gonzaga e Maurício do Chalé passam a constar como candidatos inaptos no sistema eleitoral e não seguem na corrida por uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.

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