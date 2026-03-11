Uma mobilização relâmpago da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) evitou o pânico em uma comunidade escolar nesta quarta-feira (11/03).

Um jovem ameaçou ataque a escola no TikTok, postando um vídeo onde exibia o que parecia ser uma arma de fogo e proferia ameaças contra alunos em Ipatinga, no Vale do Aço. A identificação e apreensão do menor ocorreram poucas horas após a publicação.

O adolescente, de 16 anos, filmou a si mesmo caminhando próximo a uma instituição de ensino com um simulacro de pistola Glock. No vídeo, ele afirmava que realizaria disparos contra os estudantes na saída das aulas. O conteúdo ainda exibia inscrições de ódio contra grupos religiosos, como judeus e muçulmanos.

Apreensão e confissão

Ao chegarem à residência do suspeito, os agentes foram recebidos pela mãe do jovem, que o reconheceu nas imagens e autorizou a entrada da equipe. O adolescente confessou a autoria do vídeo e entregou a mochila onde escondia o simulacro de arma, além de luvas, botas e roupas utilizadas na gravação.

Aos policiais, o jovem alegou que tudo não passava de uma “brincadeira” para ganhar visualizações na rede social. No entanto, diante da gravidade das ameaças e do material de ódio encontrado, ele foi apreendido em flagrante por ato infracional.

Material utilizado no vídeo, incluindo simulacro de pistola e computador, foi apreendido pela Polícia Civil | Foto: Divulgação/PCMG

Consequências legais

Por ser menor de idade, o jovem responderá conforme as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Embora não possa ser condenado criminalmente como um adulto, ele está sujeito a medidas socioeducativas que podem incluir a internação por até três anos em unidades de custódia.

Itens apreendidos na operação:

Simulacro de Pistola: Réplica realista de uma Glock.

Equipamentos: Luvas, botas e vestimentas pretas.

Eletrônicos: Computador e celular para perícia telemática.

A Polícia Civil reforça que ameaças em ambiente digital são tratadas com prioridade máxima e que o monitoramento de redes sociais é constante para garantir a segurança no ambiente escolar.

Fonte: Metrópoles

