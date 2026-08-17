SP: mãe deixa filhos sozinhos para ir a forró e casa pega fogo

Criança de 9 anos sofreu queimaduras em 20% do corpo após acidente com vela em Engenheiro Coelho.

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Caso ocorreu em Engenheiro Coelho; uma das crianças sofreu queimaduras em 20% do corpo ao tentar usar vela na ausência de energia elétrica.

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante na madrugada de domingo (16/8) no município de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. A suspeita deixou seus três filhos pequenos — de 5 e 9 anos — sozinhos em casa para frequentar um forró na cidade vizinha de Artur Nogueira. Durante sua ausência, um incêndio atingiu o imóvel sem energia elétrica.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Giovanna Sfalsin para o portal METRÓPOLES, as chamas começaram quando uma das crianças manuseava uma fonte de iluminação.

“Como a casa estava sem luz, a mãe deixou uma vela acesa. A menina de 9 anos pegou o objeto para ir ao banheiro, mas derrubou a vela no colchão, iniciando o fogo que destruiu a residência”, destacou a repórter Giovanna Sfalsin em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Socorro médico, estado das crianças e prisão na delegacia

Conforme detalhado pela cobertura de Giovanna Sfalsin no METRÓPOLES, as vítimas foram socorridas por vizinhos e equipes de emergência:

Atendimento Hospitalar: A menina de 9 anos sofreu queimaduras nas mãos, braços e pernas (20% do corpo) e passou por cirurgia em um hospital especializado em Limeira (SP).

Observação Médica: Os outros dois irmãos inalaram grande quantidade de fumaça e permaneceram internados sob observação clínica.

Sinais de Embriaguez: A Polícia Militar informou que a mulher retornou à residência apresentando visíveis sinais de embriaguez e admitiu ter ido à festa sem encontrar alguém para cuidar das crianças.

Investigação Policial: O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Limeira, que determinou a perícia no local e manteve a suspeita à disposição da Justiça.

Onde ocorreu o incêndio que feriu as crianças deixadas sozinhas pela mãe?

O caso aconteceu no município de Engenheiro Coelho, no interior do estado de São Paulo.

Qual é o estado de saúde das crianças atingidas pelo incêndio?

A menina de 9 anos teve 20% do corpo queimado e passou por cirurgia. Os outros dois irmãos ficaram internados em observação devido à inalação de fumaça.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet