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Adolescente é agredido com madeira após bola bater em portão em BA

Garoto de 13 anos sofreu fraturas no braço e nas pernas em Vitória da Conquista.

Por Redação ContilNet
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Adolescente é agredido com madeira após bola bater em portão em BA
Reprodução/Blog do Sena

Violência ocorreu no bairro Felícia, em Vitória da Conquista, após bola de brincadeira atingir portão de residência; Polícia Civil investiga o caso.

Um adolescente de 13 anos sofreu fraturas graves no braço e nas pernas na noite do último sábado (15/8), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O garoto foi agredido com um pedaço de madeira por um morador do bairro Felícia, revoltado após uma bola atingir o portão de sua casa durante uma brincadeira de crianças na rua.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Caio Ramos para o portal METRÓPOLES, a agressão foi gravada por câmeras de segurança.

“O morador saiu da residência armado com a madeira para intimidar três garotos. Um menino foi atingido no pescoço e o adolescente de 13 anos sofreu fraturas ao tentar se proteger dos golpes”, destacou o repórter Caio Ramos em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Atendimento médico, registro policial e notas oficiais

Conforme detalhado pela cobertura de Caio Ramos no METRÓPOLES, a família acionou as autoridades de proteção ao menor:

  • Socorro Médico: O jovem ferido recebeu atendimento médico de emergência em função das lesões provocadas pelo ataque.

  • Boletim de Ocorrência: A mãe do garoto acompanhou o filho à delegacia para formalizar a denúncia e relatou que outros dois filhos também foram ameaçados e agredidos.

  • Nota da Polícia Civil: A PCBA informou que o Núcleo da Criança e do Adolescente de Vitória da Conquista registrou ocorrência de lesão corporal contra o jovem de 13 anos.

  • Diligências em Andamento: Exames periciais foram solicitados e a corporação realiza buscas para localizar e responsabilizar o agressor.

Por que o homem agrediu o adolescente com um pedaço de madeira em Vitória da Conquista?

O agressor irritou-se após a bola usada em uma brincadeira de rua por três crianças atingir o portão de sua residência.

Quais ferimentos o adolescente de 13 anos sofreu durante o ataque?

O jovem sofreu fraturas no braço e nas pernas ao tentar se defender dos golpes de madeira desferidos pelo suspeito.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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