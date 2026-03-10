Semana será de calor abafado e chuvas passageiras em todo o estado, aponta meteorologista

A previsão do tempo para a segunda semana de março indica predomínio de calor abafado e chuvas pontuais em todo o estado. De acordo com o meteorologista Davi Friale, não há previsão de mudanças significativas no cenário climático nos próximos dias.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, localizadas no leste e sul do estado, o tempo deve permanecer instável, com chuvas que podem ocorrer a qualquer hora do dia. Em algumas áreas, as precipitações podem ser intensas e acompanhadas de raios. As temperaturas mínimas devem variar entre 21ºC e 24ºC, enquanto as máximas ficam entre 26ºC e 29ºC.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, no centro e oeste do estado, a previsão aponta tempo quente, com presença de sol, nuvens e pancadas de chuva isoladas. Assim como nas demais regiões, há possibilidade de chuvas fortes em pontos isolados. As mínimas devem oscilar entre 22ºC e 25ºC, e as máximas entre 28ºC e 31ºC.

Segundo o meteorologista, ao longo da semana o padrão climático deve se manter com sol, nuvens e chuvas rápidas e passageiras, sem tendência para temporais generalizados. Apesar disso, em alguns dias e municípios podem ocorrer pancadas mais fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas moderadas de vento.

As temperaturas máximas durante a tarde devem variar entre 30ºC e 33ºC, podendo superar os 34ºC em alguns pontos. Já as mínimas, registradas no início da manhã, devem ficar entre 21ºC e 24ºC em todos os municípios.

Os ventos predominantes devem soprar do norte, com variações de noroeste pela manhã e de nordeste a partir do fim da tarde. A intensidade tende a ser fraca, com eventuais rajadas moderadas. A probabilidade de ventos fortes, acima de 50 km/h, é considerada baixa e, caso ocorram, devem ser de forma isolada.

Em relação aos rios, os principais cursos d’água apresentam elevação, mas sem risco de transbordamento. Em Rio Branco, o Rio Acre marcou 10,32 metros às 14h desta segunda-feira (9), em elevação. Já em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá registrou 10,11 metros, também com tendência de subida.