Acre receberá maior encontro de bioeconomia, inovação e empreendedorismo da Amazônia Legal

Inova Amazônia Summit 2026 promoverá conexões, geração de negócios e fortalecimento do setor de inovação

Evento acontece nos próximos dias/Foto: Ascom

De 17 a 19 de setembro de 2026, o Acre sediará o Inova Amazônia Summit 2026, o principal encontro de bioeconomia, inovação e empreendedorismo da Amazônia Legal. Promovido pelo Sebrae, o evento contará com uma programação voltada à geração de oportunidades e ao fortalecimento de negócios sustentáveis.

A 4ª edição do evento tem como tema “Da floresta ao mercado global: a inovação que nasce na Amazônia”, e busca impulsionar soluções inovadoras capazes de transformar o potencial da biodiversidade amazônica em desenvolvimento econômico e impacto socioambiental positivo.

Durante três dias, os participantes terão acesso a palestras, painéis temáticos, exposições de startups, rodadas de negócios e investimentos, além de realizarem networking com investidores, grandes empresas e instituições de pesquisa.

O encontro também busca fortalecer o ecossistema de inovação amazônico, estimulando a criação de novos negócios, a atração de investimentos e a valorização dos ativos da floresta por meio da tecnologia, da ciência e do empreendedorismo.

Inscreva-se gratuitamente e conheça toda a programação em www.inovaamazoniasummit.com.br. Para saber mais sobre o evento acompanhe o Instagram @SebraenoAcre.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria