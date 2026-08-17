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Inclusão transforma Mundo Jurássico em experiência sensorial no Via Verde Shopping

Alunos com deficiência visual exploraram réplicas de dinossauros por meio do tato em ação realizada em parceria com o CAP

Por Redação ContilNet
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Inclusão transforma Mundo Jurássico em experiência sensorial no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping recebeu, nesta quinta-feira, 13 de agosto, pelo terceiro ano consecutivo, alunos do Centro Pedagógico de Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual (CAP) para uma experiência sensorial na exposição Mundo Jurássico.

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Durante a visita, os espaços foram adaptados para permitir que os participantes explorassem, por meio do tato, as réplicas de dinossauros em tamanho real e outros elementos da exposição. A atividade ocorreu em horário especial, das 8h às 10h, proporcionando um ambiente mais adequado à experiência sensorial dos alunos.

Segundo a coordenadora pedagógica do CAP, Thais Borges do Nascimento, a realização da visita antes da abertura regular do espaço foi fundamental para proporcionar maior conforto aos participantes.

“Queremos agradecer ao Via Verde Shopping pela sensibilidade em proporcionar essa experiência aos nossos alunos, principalmente pela abertura da exposição em um horário especial. Como a experiência deles é auditiva e tátil, um ambiente com muitas informações sonoras pode atrapalhar. Tivemos o privilégio de visitar a exposição das 8h às 10h e os alunos puderam tocar nas réplicas, inclusive com algumas delas sendo aproximadas para facilitar o acesso. Ficamos muito felizes e satisfeitos com a visita e agradecemos imensamente pela oportunidade”, destacou Thais Borges do Nascimento, coordenadora pedagógica do CAP.

A iniciativa reforça a importância da acessibilidade em espaços de convivência e entretenimento e aproxima o Via Verde Shopping da comunidade por meio de ações que promovem inclusão e novas formas de vivenciar suas atrações.

A experiência sensorial no Mundo Jurássico chega à terceira edição com a participação do CAP, fortalecendo uma parceria voltada à inclusão de pessoas com deficiência visual.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop
Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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