Athletico-PR x Red Bull Bragantino onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta sábado (15/08); confira transmissão e principais informações

Athletico-PR x Red Bull Bragantino — Campeonato Brasileiro Série A, em 15/08/2026 às 18h30.

Athletico-PR x Red Bull Bragantino é uma das partidas programadas para nesta sábado (15/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será realizado no Arena da Baixada, em Curitiba.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Athletico-PR x Red Bull Bragantino

Athletico-PR x Red Bull Bragantino Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 15/08/2026

15/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena da Baixada, Curitiba

Arena da Baixada, Curitiba Transmissão: Premiere

Com todos esses elementos, Athletico-PR x Red Bull Bragantino reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.