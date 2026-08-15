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Athletico-PR x Red Bull Bragantino onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta sábado (15/08); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
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Athletico-PR x Red Bull Bragantino onde assistir
Athletico-PR x Red Bull Bragantino — Campeonato Brasileiro Série A, em 15/08/2026 às 18h30.

Athletico-PR x Red Bull Bragantino é uma das partidas programadas para nesta sábado (15/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será realizado no Arena da Baixada, em Curitiba.

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O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 15/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena da Baixada, Curitiba
  • Transmissão: Premiere

Com todos esses elementos, Athletico-PR x Red Bull Bragantino reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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