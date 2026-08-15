Athletico-PR x Red Bull Bragantino onde assistir: horário e informações do jogo

Athletico-PR x Red Bull Bragantino é uma das partidas programadas para nesta sábado (15/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será realizado no Arena da Baixada, em Curitiba.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Athletico-PR x Red Bull Bragantino ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Athletico-PR x Red Bull Bragantino
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 15/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, Curitiba
- Transmissão: Premiere
Com todos esses elementos, Athletico-PR x Red Bull Bragantino reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.