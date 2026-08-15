São Paulo x Coritiba onde assistir: horário e informações do jogo

São Paulo e Coritiba se enfrentam nesta sábado (15/08), às 21h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no MorumBIS, em São Paulo e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir São Paulo x Coritiba ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de sportv, Premiere, globoplay. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: São Paulo x Coritiba
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 15/08/2026
- Horário: 21h00 (de Brasília)
- Local: MorumBIS, São Paulo
- Transmissão: sportv, Premiere, globoplay
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.