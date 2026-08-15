São Paulo x Coritiba onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta sábado (15/08); confira transmissão e principais informações

São Paulo x Coritiba — Campeonato Brasileiro Série A, em 15/08/2026 às 21h00.

São Paulo e Coritiba se enfrentam nesta sábado (15/08), às 21h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no MorumBIS, em São Paulo e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir São Paulo x Coritiba ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de sportv, Premiere, globoplay. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: São Paulo x Coritiba

São Paulo x Coritiba Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 15/08/2026

15/08/2026 Horário: 21h00 (de Brasília)

21h00 (de Brasília) Local: MorumBIS, São Paulo

MorumBIS, São Paulo Transmissão: sportv, Premiere, globoplay

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.