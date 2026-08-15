Fluminense x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta sábado (15/08); confira transmissão e principais informações

Fluminense x Palmeiras — Campeonato Brasileiro Série A, em 15/08/2026 às 16h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta sábado (15/08), às 16h30 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Fluminense x Palmeiras ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Fluminense x Palmeiras

Fluminense x Palmeiras Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 15/08/2026

15/08/2026 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: Premiere

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.