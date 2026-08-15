Fluminense x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta sábado (15/08), às 16h30 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Fluminense x Palmeiras ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Fluminense x Palmeiras ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Fluminense x Palmeiras
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 15/08/2026
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro
- Transmissão: Premiere
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.