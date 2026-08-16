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Atlético-MG x Grêmio onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Atlético-MG x Grêmio onde assistir
Atlético-MG x Grêmio — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 16h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Atlético-MG e Grêmio entram em campo nesta domingo (16/08), às 16h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Arena MRV, em Belo Horizonte.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo

TV Globo (TV aberta), GeTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view) exibe a partida entre Atlético-MG e Grêmio. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Atlético-MG x Grêmio
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 16/08/2026
  • Horário: 16h00 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), GeTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view)

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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