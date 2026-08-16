Atlético-MG x Grêmio onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Atlético-MG e Grêmio entram em campo nesta domingo (16/08), às 16h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Arena MRV, em Belo Horizonte.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo
TV Globo (TV aberta), GeTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view) exibe a partida entre Atlético-MG e Grêmio. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Atlético-MG x Grêmio
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 16/08/2026
- Horário: 16h00 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), GeTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view)
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.