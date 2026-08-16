16/08/2026
ContilNet Notícias Logo
16/08/2026
ContilPop
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária

Vitória x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vitória e Botafogo

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vitória x Botafogo onde assistir
Vitória x Botafogo — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 18h30.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Vitória e Botafogo nesta domingo (16/08). O início está previsto para 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vitória x Botafogo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 16/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador
  • Transmissão: Premiere

Com todos esses elementos, Vitória x Botafogo reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.