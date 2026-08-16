Vitória x Botafogo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Vitória e Botafogo

Vitória x Botafogo — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 18h30.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Vitória e Botafogo nesta domingo (16/08). O início está previsto para 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Vitória x Botafogo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Botafogo

Vitória x Botafogo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 16/08/2026

16/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Barradão, Salvador

Barradão, Salvador Transmissão: Premiere

Com todos esses elementos, Vitória x Botafogo reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.