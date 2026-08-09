Bahia x Vasco da Gama onde assistir: horário e possíveis escalações

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Bahia e Vasco da Gama

Bahia x Vasco da Gama — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 16h00.

O confronto entre Bahia e Vasco da Gama movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta domingo (09/08). A bola rola às 16h00 (de Brasília), no Arena Fonte Nova, em Salvador, com expectativa de um jogo disputado.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Bahia x Vasco da Gama ao vivo

Globo TV aberta apenas para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e as cidades de Juiz de Fora-MG e Santarém-PA e do Premiere exibe a partida entre Bahia e Vasco da Gama. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Bahia x Vasco da Gama

Bahia x Vasco da Gama Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 09/08/2026

09/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, Salvador

Arena Fonte Nova, Salvador Transmissão: Globo TV aberta apenas para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e as cidades de Juiz de Fora-MG e Santarém-PA e do Premiere

Globo TV aberta apenas para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e as cidades de Juiz de Fora-MG e Santarém-PA e do Premiere Rodada: 22ª

Com todos esses elementos, Bahia x Vasco da Gama reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.