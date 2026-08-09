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Santos x Athletico-PR onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 18h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Santos x Athletico-PR onde assistir
Santos x Athletico-PR — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 18h30.

Santos e Athletico-PR se enfrentam nesta domingo (09/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Vila Belmiro, em Santos e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Santos x Athletico-PR ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Santos x Athletico-PR
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 09/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos
  • Transmissão: Premiere
  • Rodada: 22ª

Com todos esses elementos, Santos x Athletico-PR reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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