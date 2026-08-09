Flamengo x Vitória onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Flamengo x Vitória — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 19h30.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Flamengo e Vitória entram em campo nesta domingo (09/08), às 19h30 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Maracanã, em Rio de Janeiro.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de SporTV e do Premiere. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Flamengo x Vitória

Flamengo x Vitória Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 09/08/2026

09/08/2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Transmissão: SporTV e do Premiere

SporTV e do Premiere Rodada: 22ª

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.