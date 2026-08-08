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Botafogo x Fluminense onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Botafogo x Fluminense onde assistir
Botafogo x Fluminense — Campeonato Brasileiro Série A, em 08/08/2026 às 21h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Botafogo e Fluminense entram em campo nesta sábado (08/08), às 21h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Nilton Santos, em Rio de Janeiro.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Botafogo x Fluminense
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 08/08/2026
  • Horário: 21h00 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
  • Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (Pay-per-view)
  • Rodada: 22ª

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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