Coritiba x Chapecoense onde assistir: horário e informações do jogo

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Coritiba e Chapecoense nesta sábado (08/08). O início está previsto para 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Coritiba x Chapecoense ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Coritiba x Chapecoense
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 08/08/2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, Curitiba
- Transmissão: Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view), e da Cazé TV (Youtube)
- Rodada: 22ª
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.