Remo x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo

Remo e Atlético-MG se enfrentam nesta sábado (08/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Remo x Atlético-MG ao vivo
O jogo entre Remo e Atlético-MG terá transmissão por Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Remo x Atlético-MG
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 08/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Mangueirão, Belém
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)
- Rodada: 22ª
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.