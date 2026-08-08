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Remo x Atlético-MG onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Remo x Atlético-MG onde assistir
Remo x Atlético-MG — Campeonato Brasileiro Série A, em 08/08/2026 às 18h30.

Remo e Atlético-MG se enfrentam nesta sábado (08/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Mangueirão, em Belém e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Remo x Atlético-MG ao vivo

O jogo entre Remo e Atlético-MG terá transmissão por Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Remo x Atlético-MG
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 08/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mangueirão, Belém
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)
  • Rodada: 22ª

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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