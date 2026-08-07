Ceará x Ponte Preta onde assistir: horário e informações do jogo

Campeonato Brasileiro Série B terá o duelo entre Ceará e Ponte Preta nesta sexta-feira (07/08). O início está previsto para 20h30 (de Brasília), no Arena Castelão, em Fortaleza, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.
Onde assistir Ceará x Ponte Preta ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Ceará x Ponte Preta ao vivo por Disney+ (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Ceará x Ponte Preta
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série B
- Data: 07/08/2026
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Fortaleza
- Transmissão: Disney+ (streaming)
Com todos esses elementos, Ceará x Ponte Preta reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série B. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.