Chapecoense x Bahia onde assistir: horário e informações do jogo

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Chapecoense e Bahia nesta domingo (16/08). O início está previsto para 11h00 (de Brasília), no Arena Condá, em Chapecó, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Chapecoense x Bahia ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Chapecoense x Bahia ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Chapecoense x Bahia
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 16/08/2026
- Horário: 11h00 (de Brasília)
- Local: Arena Condá, Chapecó
- Transmissão: Premiere
Com todos esses elementos, Chapecoense x Bahia reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.