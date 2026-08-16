Chapecoense x Bahia onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Chapecoense e Bahia

Chapecoense x Bahia — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 11h00.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Chapecoense e Bahia nesta domingo (16/08). O início está previsto para 11h00 (de Brasília), no Arena Condá, em Chapecó, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Chapecoense x Bahia ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Chapecoense x Bahia ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Chapecoense x Bahia

Chapecoense x Bahia Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 16/08/2026

16/08/2026 Horário: 11h00 (de Brasília)

11h00 (de Brasília) Local: Arena Condá, Chapecó

Arena Condá, Chapecó Transmissão: Premiere

Com todos esses elementos, Chapecoense x Bahia reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.