Mirassol x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Mirassol e Flamengo se enfrentam nesta domingo (16/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no José Maria de Campos Maia, em Mirassol e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Mirassol x Flamengo ao vivo
A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Mirassol x Flamengo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 16/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol
- Transmissão: Premiere
O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.