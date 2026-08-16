Mirassol x Flamengo onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta domingo (16/08); confira transmissão e principais informações

Mirassol x Flamengo — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 18h30.

Mirassol e Flamengo se enfrentam nesta domingo (16/08), às 18h30 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no José Maria de Campos Maia, em Mirassol e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Mirassol x Flamengo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Mirassol x Flamengo

Mirassol x Flamengo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 16/08/2026

16/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol Transmissão: Premiere

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.