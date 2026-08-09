Cruzeiro x Mirassol onde assistir: horário e informações do jogo

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Cruzeiro e Mirassol nesta domingo (09/08). O início está previsto para 11h00 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Cruzeiro x Mirassol ao vivo
Amazon Prime Video (streaming) exibe a partida entre Cruzeiro e Mirassol. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Cruzeiro x Mirassol
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 09/08/2026
- Horário: 11h00 (de Brasília)
- Local: Mineirão, Belo Horizonte
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)
- Rodada: 22ª
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.