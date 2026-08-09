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Cruzeiro x Mirassol onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 11h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Cruzeiro x Mirassol onde assistir
Cruzeiro x Mirassol — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 11h00.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Cruzeiro e Mirassol nesta domingo (09/08). O início está previsto para 11h00 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Cruzeiro x Mirassol ao vivo

Amazon Prime Video (streaming) exibe a partida entre Cruzeiro e Mirassol. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Cruzeiro x Mirassol
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 09/08/2026
  • Horário: 11h00 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)
  • Rodada: 22ª

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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