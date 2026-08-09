Cruzeiro x Mirassol onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 11h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Cruzeiro x Mirassol — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 11h00.

Campeonato Brasileiro Série A terá o duelo entre Cruzeiro e Mirassol nesta domingo (09/08). O início está previsto para 11h00 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Cruzeiro x Mirassol ao vivo

Amazon Prime Video (streaming) exibe a partida entre Cruzeiro e Mirassol. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Cruzeiro x Mirassol

Cruzeiro x Mirassol Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 09/08/2026

09/08/2026 Horário: 11h00 (de Brasília)

11h00 (de Brasília) Local: Mineirão, Belo Horizonte

Mineirão, Belo Horizonte Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

Amazon Prime Video (streaming) Rodada: 22ª

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.