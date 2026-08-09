09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

Red Bull Bragantino x Corinthians onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta domingo (09/08); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Red Bull Bragantino x Corinthians onde assistir
Red Bull Bragantino x Corinthians — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 18h30.

Red Bull Bragantino x Corinthians é uma das partidas programadas para nesta domingo (09/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será realizado no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Red Bull Bragantino x Corinthians
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 09/08/2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista
  • Transmissão: Premiere
  • Rodada: 22ª

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.