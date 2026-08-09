Red Bull Bragantino x Corinthians onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta domingo (09/08); confira transmissão e principais informações

Red Bull Bragantino x Corinthians — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 18h30.

Red Bull Bragantino x Corinthians é uma das partidas programadas para nesta domingo (09/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será realizado no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Red Bull Bragantino x Corinthians

Red Bull Bragantino x Corinthians Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 09/08/2026

09/08/2026 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista

Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista Transmissão: Premiere

Premiere Rodada: 22ª

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.