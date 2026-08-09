Red Bull Bragantino x Corinthians onde assistir: horário e informações do jogo

Red Bull Bragantino x Corinthians é uma das partidas programadas para nesta domingo (09/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) e será realizado no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Red Bull Bragantino x Corinthians ao vivo por Premiere. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Red Bull Bragantino x Corinthians
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 09/08/2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista
- Transmissão: Premiere
- Rodada: 22ª
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.