09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Grêmio x São Paulo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Grêmio e São Paulo

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Grêmio x São Paulo onde assistir
Grêmio x São Paulo — Campeonato Brasileiro Série A, em 08/08/2026 às 16h00.

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta sábado (08/08), às 16h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere (pay-pew-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Grêmio x São Paulo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 08/08/2026
  • Horário: 16h00 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: Premiere (pay-pew-view)
  • Rodada: 22ª

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.