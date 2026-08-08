Grêmio x São Paulo onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Grêmio e São Paulo

Grêmio x São Paulo — Campeonato Brasileiro Série A, em 08/08/2026 às 16h00.

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta sábado (08/08), às 16h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no Arena do Grêmio, em Porto Alegre e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Premiere (pay-pew-view). Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Grêmio x São Paulo

Grêmio x São Paulo Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 08/08/2026

08/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arena do Grêmio, Porto Alegre Transmissão: Premiere (pay-pew-view)

Premiere (pay-pew-view) Rodada: 22ª

O resultado será importante para a sequência dos dois clubes. Antes do início, vale conferir possíveis mudanças de horário, transmissão e escalações.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.