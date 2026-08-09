Palmeiras x Internacional onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 16h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Palmeiras x Internacional — Campeonato Brasileiro Série A, em 09/08/2026 às 16h00.

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Palmeiras e Internacional entram em campo nesta domingo (09/08), às 16h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Nubank Parque, em São Paulo.

Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.

Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo

Globo TV aberta para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará exceto Santarém, Paraná e Santa Catarina e do Premiere exibe a partida entre Palmeiras e Internacional. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Palmeiras x Internacional

Palmeiras x Internacional Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 09/08/2026

09/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: Nubank Parque, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo Transmissão: Globo TV aberta para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará exceto Santarém, Paraná e Santa Catarina e do Premiere

Globo TV aberta para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará exceto Santarém, Paraná e Santa Catarina e do Premiere Rodada: 22ª

Com todos esses elementos, Palmeiras x Internacional reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.