Palmeiras x Internacional onde assistir: horário e informações do jogo

Em busca de avançar em seus objetivos na temporada, Palmeiras e Internacional entram em campo nesta domingo (09/08), às 16h00 (de Brasília), por Campeonato Brasileiro Série A. O encontro acontece no Nubank Parque, em São Paulo.
Além dos pontos em disputa, a partida representa uma oportunidade para as equipes ganharem confiança na sequência da temporada. A estratégia adotada desde os minutos iniciais pode ser decisiva para o desenvolvimento do jogo.
Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo
Globo TV aberta para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará exceto Santarém, Paraná e Santa Catarina e do Premiere exibe a partida entre Palmeiras e Internacional. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Palmeiras x Internacional
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 09/08/2026
- Horário: 16h00 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo
- Transmissão: Globo TV aberta para São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará exceto Santarém, Paraná e Santa Catarina e do Premiere
- Rodada: 22ª
Com todos esses elementos, Palmeiras x Internacional reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.