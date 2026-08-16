Vasco da Gama x Santos onde assistir: horário e informações do jogo

Vasco da Gama e Santos se enfrentam nesta domingo (16/08), às 16h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no São Januário, em Rio de Janeiro e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Vasco da Gama x Santos ao vivo
O jogo entre Vasco da Gama e Santos terá transmissão por TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vasco da Gama x Santos
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 16/08/2026
- Horário: 16h00 (de Brasília)
- Local: São Januário, Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.