Vasco da Gama x Santos onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Campeonato Brasileiro Série A acontece nesta domingo (16/08); confira transmissão e principais informações

Vasco da Gama x Santos — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 16h00.

Vasco da Gama e Santos se enfrentam nesta domingo (16/08), às 16h00 (de Brasília), em compromisso válido por Campeonato Brasileiro Série A. O duelo está marcado para no São Januário, em Rio de Janeiro e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Vasco da Gama x Santos ao vivo

O jogo entre Vasco da Gama e Santos terá transmissão por TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vasco da Gama x Santos

Vasco da Gama x Santos Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 16/08/2026

16/08/2026 Horário: 16h00 (de Brasília)

16h00 (de Brasília) Local: São Januário, Rio de Janeiro

São Januário, Rio de Janeiro Transmissão: TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view)

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.