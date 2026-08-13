13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar

25 trabalhos aprovados: Hospital do Rim Acre ganha espaço na pesquisa em Nefrologia

Resultado no XXXIII Congresso Brasileiro de Nefrologia marca uma nova fase da instituição, que avança para se consolidar como Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde no Acre

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
25 trabalhos aprovados: Hospital do Rim Acre ganha espaço na pesquisa em Nefrologia

O Hospital do Rim Acre alcançou um importante resultado para a produção científica no estado: todos os 25 trabalhos submetidos ao XXXIII Congresso Brasileiro de Nefrologia foram aprovados. O evento será realizado de 16 a 19 de setembro de 2026, em Belo Horizonte (MG), reunindo profissionais e pesquisadores da área de todo o país.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O movimento que fortaleceu a produção científica na instituição começou a ganhar força com a criação da Residência Médica em Nefrologia, em 2024, e avançou em 2026 com as atividades da Semana do Rim. Nesse processo, Dra. Jarinne Nasserala e o aluno Pablo Rodrigo , em conjunto com a Liga Acadêmica de Nefrologia e a Residência Médica em Nefrologia, participaram do desenvolvimento de pesquisas realizadas no Hospital do Rim e relacionadas à realidade da Nefrologia e do transplante renal no Acre.

Com a estruturação da Diretoria de Pesquisa do Hospital do Rim Acre, os estudos ganharam ainda mais espaço e organização. O resultado foi a submissão de 25 resumos científicos e a aprovação de todos eles, com trabalhos sobre transplante renal, diálise, Semana do Rim, relatos de caso, nefropatia por IgA, biópsias, testes genéticos e outras frentes da especialidade.

Além da participação no congresso, a pesquisa passa a ter papel estratégico na instituição, contribuindo para conhecer melhor o perfil dos pacientes, identificar particularidades das doenças renais no Acre e transformar dados locais em conhecimento para aprimorar a assistência e a prevenção.

A aprovação dos 25 trabalhos reforça a integração entre Hospital do Rim, Diretoria de Pesquisa, Residência Médica em Nefrologia e Liga Acadêmica, além da atuação de profissionais como Pablo Rodrigo e Dra. Jarinne Nasserala na produção científica. O resultado representa mais um passo do Hospital do Rim Acre em direção à consolidação como Centro de Ensino e Pesquisa em Saúde no Acre, levando a realidade da Nefrologia na Amazônia Ocidental ao cenário científico nacional.

 

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.