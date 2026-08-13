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Liga Acadêmica de Direito da Ufac amplia estudos em Ciências Criminais

Criada por professores e estudantes, iniciativa pioneira aproxima universidade das instituições do sistema de Justiça e amplia a formação prática dos acadêmicos

Por Redação ContilNet
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Liga Acadêmica de Direito da Ufac amplia estudos em Ciências Criminais

Um projeto que nasceu dentro da Universidade Federal do Acre (Ufac) vem construindo um capítulo inédito na história do curso de Direito da instituição. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais (LACC), primeira liga acadêmica criada no curso, reúne estudantes, professores e profissionais do sistema de Justiça em atividades voltadas ao Direito Penal, Direito Processual Penal e à Criminologia.

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A iniciativa foi idealizada e construída por acadêmicos com a proposta de ampliar a formação para além da sala de aula, aproximando teoria e prática e abrindo espaço para debates, estudos e experiências diretamente relacionadas ao cotidiano das carreiras jurídicas.

O lançamento oficial da LACC ocorreu em janeiro de 2026 e já demonstrou a dimensão institucional alcançada pelo projeto. A programação reuniu representantes do Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e da própria Ufac. A primeira mesa-redonda discutiu feminicídio, violência de gênero e os impactos do julgamento social realizado por meio das redes.

O projeto tem como coordenador o professor Dr. Danilo Lovisaro Nascimento, professor associado do curso de Direito da Ufac e um dos docentes fundadores da Liga. A proposta acadêmica foi estruturada para acompanhar, de forma prática, as diferentes etapas de um processo penal, da investigação ao julgamento, com participação de profissionais convidados e atividades que complementam o conteúdo estudado durante a graduação.

Desde o início, essa aproximação institucional tornou-se uma das características da LACC. No lançamento, além de Danilo Lovisaro, participaram a reitora da Ufac, Guida Aquino; a juíza Natália Guerreiro, representando o Poder Judiciário; a então subdefensora-geral de Gestão Administrativa, Simone Santiago; e a vice-presidente da OAB Acre, Thais Moura, demonstrando a capacidade do projeto de estabelecer pontes entre a universidade e diferentes instituições do sistema de Justiça. (Tribunal de Justiça do Acre)

Da sala de aula para a prática

Essa proposta ganhou um novo capítulo com a parceria e participação da Defensoria Pública do Estado do Acre em atividade voltada à prática do Tribunal do Júri. A experiência permitiu aos acadêmicos ampliar o contato com a atuação jurídica concreta e compreender melhor a dinâmica de um dos procedimentos mais marcantes do processo penal.

A iniciativa reforça um dos principais objetivos estabelecidos pela Liga desde sua criação: fazer com que o estudante não permaneça restrito à abordagem teórica, mas tenha contato com profissionais, instituições e situações que fazem parte da realidade do Direito Criminal.

A construção desse caminho é motivo de orgulho para o presidente e fundador da LACC, Kaio Vieira Rocha.

“Criar a primeira Liga Acadêmica do curso de Direito da Ufac é algo que nos dá muito orgulho. Não estamos falando apenas de realizar eventos, mas de construir algo que possa permanecer na Universidade, alcançar outros estudantes e continuar crescendo mesmo depois da nossa passagem por aqui. Esse é o legado que queremos deixar: abrir uma porta que outros acadêmicos possam manter aberta e levar ainda mais longe”, afirma Kaio.

Uma construção coletiva

Ao lado de Kaio, a primeira diretoria reúne estudantes que assumiram diferentes áreas da organização. Jhilklin Albuquerque Silva é vice-presidente; Júlia Barbosa dos Santos Souza ocupa a Secretaria-Geral; Eduardo Roberto Magnabosco Maia atua como secretário-assistente; Raissa Soares Freire é diretora de Ensino; Ana Cássia Cabanelas Gadelha responde pela Diretoria de Pesquisa e Extensão; e Maura D’Laura Rosas Barbary de Deus, Renan Cardoso Gomes de Oliveira e Maria Eduarda Yusif El-Shawwa Soares ocupam a Diretoria de Comunicação.

O grupo fundador, juntamente com o professor Danilo Lovisaro Nascimento, foi responsável por transformar a proposta em uma organização acadêmica voltada a integrar ensino, pesquisa, extensão e contato institucional.

A atuação da Liga também coloca estudantes ainda nos primeiros períodos da graduação em posições de organização e responsabilidade acadêmica. Kaio, Jhilklin, Eduardo, Raissa e Maura integravam o 3º período quando apresentados pela LACC; Júlia e Ana Cássia, o 5º período. A própria Ufac possui registros acadêmicos que confirmam a vinculação de diversos integrantes ao curso de Direito.

Mais do que uma programação pontual, a LACC foi concebida como um espaço permanente de formação. A proposta divulgada no lançamento prevê atividades temáticas com profissionais convidados e a análise prática das diferentes fases do processo penal, criando um ambiente interdisciplinar para o aprofundamento do Direito Penal, Processo Penal e Criminologia.

Ao estabelecer parcerias com instituições e profissionais que diariamente atuam no sistema de Justiça, a primeira Liga Acadêmica do curso de Direito da Ufac começa a construir uma história que ultrapassa sua diretoria fundadora. O pioneirismo está justamente aí: os primeiros integrantes criaram uma estrutura que poderá ser ocupada, renovada e ampliada pelas próximas gerações de estudantes.

Para Kaio Rocha, essa continuidade é parte essencial do projeto.

“Quando começamos, sabíamos que estávamos fazendo algo que ainda não existia no curso. Hoje, ver a Liga dialogando com instituições importantes e proporcionando experiências aos estudantes mostra que valeu a pena. O maior resultado será saber que, daqui a alguns anos, novos acadêmicos estarão aqui dando continuidade ao que nós começamos”, conclui.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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