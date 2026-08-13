Liga Acadêmica de Direito da Ufac amplia estudos em Ciências Criminais

Criada por professores e estudantes, iniciativa pioneira aproxima universidade das instituições do sistema de Justiça e amplia a formação prática dos acadêmicos

Um projeto que nasceu dentro da Universidade Federal do Acre (Ufac) vem construindo um capítulo inédito na história do curso de Direito da instituição. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais (LACC), primeira liga acadêmica criada no curso, reúne estudantes, professores e profissionais do sistema de Justiça em atividades voltadas ao Direito Penal, Direito Processual Penal e à Criminologia.

A iniciativa foi idealizada e construída por acadêmicos com a proposta de ampliar a formação para além da sala de aula, aproximando teoria e prática e abrindo espaço para debates, estudos e experiências diretamente relacionadas ao cotidiano das carreiras jurídicas.

O lançamento oficial da LACC ocorreu em janeiro de 2026 e já demonstrou a dimensão institucional alcançada pelo projeto. A programação reuniu representantes do Tribunal de Justiça do Acre, Ministério Público do Estado do Acre, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil e da própria Ufac. A primeira mesa-redonda discutiu feminicídio, violência de gênero e os impactos do julgamento social realizado por meio das redes.

O projeto tem como coordenador o professor Dr. Danilo Lovisaro Nascimento, professor associado do curso de Direito da Ufac e um dos docentes fundadores da Liga. A proposta acadêmica foi estruturada para acompanhar, de forma prática, as diferentes etapas de um processo penal, da investigação ao julgamento, com participação de profissionais convidados e atividades que complementam o conteúdo estudado durante a graduação.

Desde o início, essa aproximação institucional tornou-se uma das características da LACC. No lançamento, além de Danilo Lovisaro, participaram a reitora da Ufac, Guida Aquino; a juíza Natália Guerreiro, representando o Poder Judiciário; a então subdefensora-geral de Gestão Administrativa, Simone Santiago; e a vice-presidente da OAB Acre, Thais Moura, demonstrando a capacidade do projeto de estabelecer pontes entre a universidade e diferentes instituições do sistema de Justiça. (Tribunal de Justiça do Acre)

Da sala de aula para a prática

Essa proposta ganhou um novo capítulo com a parceria e participação da Defensoria Pública do Estado do Acre em atividade voltada à prática do Tribunal do Júri. A experiência permitiu aos acadêmicos ampliar o contato com a atuação jurídica concreta e compreender melhor a dinâmica de um dos procedimentos mais marcantes do processo penal.

A iniciativa reforça um dos principais objetivos estabelecidos pela Liga desde sua criação: fazer com que o estudante não permaneça restrito à abordagem teórica, mas tenha contato com profissionais, instituições e situações que fazem parte da realidade do Direito Criminal.

A construção desse caminho é motivo de orgulho para o presidente e fundador da LACC, Kaio Vieira Rocha.

“Criar a primeira Liga Acadêmica do curso de Direito da Ufac é algo que nos dá muito orgulho. Não estamos falando apenas de realizar eventos, mas de construir algo que possa permanecer na Universidade, alcançar outros estudantes e continuar crescendo mesmo depois da nossa passagem por aqui. Esse é o legado que queremos deixar: abrir uma porta que outros acadêmicos possam manter aberta e levar ainda mais longe”, afirma Kaio.

Uma construção coletiva

Ao lado de Kaio, a primeira diretoria reúne estudantes que assumiram diferentes áreas da organização. Jhilklin Albuquerque Silva é vice-presidente; Júlia Barbosa dos Santos Souza ocupa a Secretaria-Geral; Eduardo Roberto Magnabosco Maia atua como secretário-assistente; Raissa Soares Freire é diretora de Ensino; Ana Cássia Cabanelas Gadelha responde pela Diretoria de Pesquisa e Extensão; e Maura D’Laura Rosas Barbary de Deus, Renan Cardoso Gomes de Oliveira e Maria Eduarda Yusif El-Shawwa Soares ocupam a Diretoria de Comunicação.

O grupo fundador, juntamente com o professor Danilo Lovisaro Nascimento, foi responsável por transformar a proposta em uma organização acadêmica voltada a integrar ensino, pesquisa, extensão e contato institucional.

A atuação da Liga também coloca estudantes ainda nos primeiros períodos da graduação em posições de organização e responsabilidade acadêmica. Kaio, Jhilklin, Eduardo, Raissa e Maura integravam o 3º período quando apresentados pela LACC; Júlia e Ana Cássia, o 5º período. A própria Ufac possui registros acadêmicos que confirmam a vinculação de diversos integrantes ao curso de Direito.

Mais do que uma programação pontual, a LACC foi concebida como um espaço permanente de formação. A proposta divulgada no lançamento prevê atividades temáticas com profissionais convidados e a análise prática das diferentes fases do processo penal, criando um ambiente interdisciplinar para o aprofundamento do Direito Penal, Processo Penal e Criminologia.

Ao estabelecer parcerias com instituições e profissionais que diariamente atuam no sistema de Justiça, a primeira Liga Acadêmica do curso de Direito da Ufac começa a construir uma história que ultrapassa sua diretoria fundadora. O pioneirismo está justamente aí: os primeiros integrantes criaram uma estrutura que poderá ser ocupada, renovada e ampliada pelas próximas gerações de estudantes.

Para Kaio Rocha, essa continuidade é parte essencial do projeto.

“Quando começamos, sabíamos que estávamos fazendo algo que ainda não existia no curso. Hoje, ver a Liga dialogando com instituições importantes e proporcionando experiências aos estudantes mostra que valeu a pena. O maior resultado será saber que, daqui a alguns anos, novos acadêmicos estarão aqui dando continuidade ao que nós começamos”, conclui.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom