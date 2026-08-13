Projeto gratuito abre inscrições para jovens na Cidade do Povo

Iniciativa da TRZ Crew e Central de Slam oferece 30 vagas para jovens de 12 a 25 anos, com oficinas de graffiti, poesia, audiovisual, zines, arte em tela e economia criativa

Estão abertas as inscrições para o (Re)Significando Vidas, projeto de formação artística e cultural destinado a jovens de 12 a 25 anos, moradores da Cidade do Povo e comunidades próximas, em Rio Branco.

A iniciativa é realizada pelos coletivos TRZ Crew e Central de Slam e terá 30 vagas gratuitas, com atividades realizadas aos sábados durante o mês de setembro e encerramento previsto para outubro. Todo o material necessário para a participação nas oficinas será disponibilizado pelo projeto.

A proposta utiliza a arte, a cultura e a comunicação como ferramentas de expressão, pertencimento, desenvolvimento pessoal e transformação social, criando um espaço de convivência, escuta, aprendizado e produção coletiva para a juventude.

Formação em diferentes linguagens artísticas

Durante o projeto, os participantes terão contato com diferentes linguagens e possibilidades de criação. Entre as oficinas estão Poesia Falada (Slam Poetry), Escrita Criativa, Criação de Zines, Graffiti e suas Técnicas, Arte em Tela, História da Arte Urbana, Comunicação Alternativa e Audiovisual, Produção de Clipes com Celular e Economia Criativa e Empreendedorismo.

As atividades serão desenvolvidas de maneira prática e participativa, combinando oficinas, rodas de conversa, exercícios criativos e produção coletiva.

Na oficina de Poesia Falada, os jovens serão estimulados a utilizar a palavra, a voz, o corpo e a performance como formas de expressão. Já a Escrita Criativa trabalhará imaginação, autoria e experiências pessoais.

A programação também contempla a Criação de Zines, possibilitando aos participantes produzir publicações artesanais com textos, desenhos e ideias autorais, além de oficinas de Graffiti e Arte em Tela, explorando desenho, pintura, composição, cores e diferentes técnicas.

Outro eixo do projeto será o audiovisual, com atividades voltadas para comunicação alternativa, enquadramento, iluminação, gravação e edição, incluindo a produção de clipes utilizando o próprio celular como ferramenta de criação.

Arte como instrumento de transformação

Mais do que oferecer oficinas, o (Re)Significando Vidas busca criar um ambiente onde os jovens possam reconhecer suas potencialidades, compartilhar experiências e desenvolver novas formas de expressão.

Ao longo da formação, os participantes serão incentivados a produzir suas próprias obras e conteúdos, fortalecendo aspectos como autonomia, criatividade, autoestima, expressão e protagonismo juvenil.

A iniciativa também apresenta aos jovens possibilidades relacionadas à economia criativa e ao empreendedorismo, mostrando como habilidades artísticas e criativas podem se transformar em oportunidades profissionais e de geração de renda.

Para os realizadores, aproximar a juventude das diferentes linguagens da cultura urbana é também uma forma de ampliar perspectivas e fortalecer vínculos comunitários.

Depoimento dos realizadores

“O (Re)Significando Vidas nasce da compreensão de que a arte pode abrir caminhos. Queremos oferecer aos jovens não apenas uma oficina, mas um espaço onde eles possam criar, falar, experimentar, ser ouvidos e perceber que seus talentos podem construir novas possibilidades para suas próprias vidas e para a comunidade”, destacam os realizadores.

Sobre os realizadores

A TRZ Crew é um coletivo acreano atuante desde 2003, com trajetória dedicada ao graffiti, à arte urbana, à cultura Hip-Hop, à formação artística e à ocupação cultural dos territórios. Ao longo de sua atuação, o coletivo desenvolveu projetos e ações em diferentes municípios do Acre e em outras regiões do Brasil, utilizando a arte como ferramenta de formação, inclusão e transformação social.

A Central de Slam atua na valorização da poesia falada, da literatura periférica e da expressão artística, utilizando a palavra e a performance como instrumentos de participação, identidade e protagonismo.

Juntos, os coletivos unem suas experiências para desenvolver o (Re)Significando Vidas, aproximando diferentes linguagens artísticas da juventude da Cidade do Povo e fortalecendo o acesso à formação cultural.

SERVIÇO

Projeto: (Re)Significando Vidas Realização: TRZ Crew e Central de Slam Público: jovens de 12 a 18 anos

Vagas: 30

Período das oficinas: sábados de setembro de 2026 Encerramento: outubro de 2026

Local: Escola Ester Maia — Cidade do Povo, Rio Branco (AC) Inscrições: 13 a 17 de agosto de 2026

Resultado: 21 de agosto de 2026 Participação: gratuita

Material: incluso

Contato para imprensa e informações

TRZ Crew / Central de Slam – 68 99953-7086 (JR TRZ) Rio Branco – Acre

Conteúdo Original / Fonte: Ascom