2º Torneio de Vôlei de Praia Nathy Lima será realizado em Rio Branco

Evento manterá viva a memória de Nathy/Foto: Reprodução

A segunda edição do Torneio de Vôlei de Praia Nathy Lima será realizada no dia 29 de agosto, a partir das 14h, na Praça Primavera, no bairro Manoel Julião, em frente ao Zero Grau, em Rio Branco. A competição dará continuidade à homenagem que marcou a criação do evento e voltará a reunir atletas, familiares e amigos.

A primeira edição foi marcada pela emoção, pela superação e pela mobilização das pessoas que mantêm viva a história de Nathy. Agora, o torneio retorna com a proposta de abrir um novo capítulo, mantendo o esporte como ponto de encontro e celebração de sua memória.

Com o tema “O que foi inesquecível está prestes a ganhar um novo capítulo”, a competição será disputada no formato de duplas, na modalidade 2×2, e terá vagas limitadas. O torneio é destinado a competidores do nível B.

As inscrições custam R$ 20 por atleta e podem ser feitas pelo telefone (68) 99925-2128.

Ao todo, a competição distribuirá R$ 1 mil em premiações. A dupla campeã receberá R$ 600; o segundo lugar ficará com R$ 250; e o terceiro colocado ganhará R$ 150.

Mais do que uma disputa esportiva, a programação busca preservar a ligação de Nathy Lima com o vôlei e transformar a saudade em um momento de união. “Porque quem é lembrado com amor nunca deixa de estar presente”, destaca a mensagem de divulgação do torneio.