Serviços atenderão unidades municipais/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Bujari abriu uma nova licitação para contratar médicos de diferentes especialidades e ampliar o atendimento nas unidades municipais de saúde. A disputa está marcada para 25 de agosto, às 10h, no horário de Brasília.

A contratação será feita por meio de registro de preços. Esse modelo permite que os serviços sejam solicitados conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, sem a obrigação de utilizar imediatamente todo o volume previsto.

O novo processo substitui uma licitação anterior, que foi revogada para revisão dos quantitativos e adequação das condições da contratação. O aviso, entretanto, não detalha quais especialidades médicas serão contempladas nem apresenta uma estimativa de valor.

As empresas interessadas poderão retirar o edital até 25 de agosto pela plataforma Licitanet, pelo e-mail da comissão de licitação ou presencialmente na sede administrativa do município.

A abertura da licitação foi publicada na página 162 do Diário Oficial do Estado (DOE).