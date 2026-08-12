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Feijó cria meta para alfabetizar alunos até o fim do segundo ano

Programa atende alunos até o 5º ano

Por Dry Alves, ContilNet
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Feijó cria meta para alfabetizar alunos até o fim do segundo ano
Meta prioriza crianças com defasagem/Foto: Reprodução

Alunos da rede municipal de Feijó deverão ser alfabetizados até o fim do segundo ano do ensino fundamental. A meta faz parte de uma nova política educacional que também prevê ações de recuperação para estudantes do terceiro ao quinto ano com dificuldades em leitura e escrita.

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O programa terá como público prioritário as crianças matriculadas na pré-escola e os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Entre as medidas previstas estão avaliações diagnósticas, acompanhamento individual da aprendizagem e formação continuada para professores, gestores e profissionais de apoio.

A política também determina a distribuição de materiais didáticos complementares e a criação ou o fortalecimento de bibliotecas, salas e outros espaços destinados ao incentivo à leitura.

Além disso, os resultados das avaliações deverão orientar o planejamento das escolas e a recomposição da aprendizagem. Os dados divulgados publicamente deverão ser apresentados de forma agrupada ou sem a identificação dos estudantes.

Para os alunos que vivem em comunidades rurais, ribeirinhas, indígenas ou de difícil acesso, a rede municipal poderá adotar calendários flexíveis, materiais contextualizados e estratégias específicas de atendimento.

A Política Municipal de Alfabetização foi instituída pela Lei nº 1.269, publicada nas páginas 171 e 172 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).

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