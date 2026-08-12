Acre abre indicações para homenagem a nomes da cultura local

Escolha poderá incluir homenagens póstumas/Foto: Reprodução

Artistas, produtores, mestres da cultura e outras pessoas com contribuição reconhecida para o setor cultural do Acre poderão ser indicados à Ordem do Mérito Cultural Acreano de 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (17) e seguem até 10 de setembro.

A homenagem poderá ser concedida a pessoas vivas ou já falecidas. As indicações deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado pelo Conselho Estadual de Cultura.

Depois do encerramento das inscrições, uma comissão realizará a análise dos documentos entre 11 e 20 de setembro. A relação preliminar das candidaturas aptas e inaptas está prevista para 21 de setembro.

O cronograma também estabelece um período para apresentação de recursos. A lista definitiva deverá ser divulgada em 25 de setembro e encaminhada ao plenário do conselho, responsável pela decisão final sobre os homenageados.

A abertura das indicações foi publicada nas páginas 139 a 141 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).