12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho

Acre abre indicações para homenagem a nomes da cultura local

Prazo de indicação começa na segunda-feira

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acre abre indicações para homenagem a nomes da cultura local
Escolha poderá incluir homenagens póstumas/Foto: Reprodução

Artistas, produtores, mestres da cultura e outras pessoas com contribuição reconhecida para o setor cultural do Acre poderão ser indicados à Ordem do Mérito Cultural Acreano de 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (17) e seguem até 10 de setembro.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A homenagem poderá ser concedida a pessoas vivas ou já falecidas. As indicações deverão ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado pelo Conselho Estadual de Cultura.

Depois do encerramento das inscrições, uma comissão realizará a análise dos documentos entre 11 e 20 de setembro. A relação preliminar das candidaturas aptas e inaptas está prevista para 21 de setembro.

O cronograma também estabelece um período para apresentação de recursos. A lista definitiva deverá ser divulgada em 25 de setembro e encaminhada ao plenário do conselho, responsável pela decisão final sobre os homenageados.

A abertura das indicações foi publicada nas páginas 139 a 141 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.