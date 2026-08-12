Acre define novo fluxo para cuidados paliativos na rede pública, entenda

Medida alcança diferentes áreas do SUS/Foto: Reprodução

Pacientes com doenças graves e condições que ameaçam a continuidade da vida deverão contar com um novo fluxo de cuidados paliativos na rede pública do Acre. A medida prevê a integração entre diferentes níveis de atendimento e o acompanhamento da qualidade dos serviços oferecidos.

Para organizar esse trabalho, foi criado um grupo estadual com representantes da atenção primária, assistência farmacêutica, regulação, urgência e emergência, doenças crônicas e atendimento a pessoas com câncer.

O grupo também terá participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Entre as atribuições estão a definição das regiões e unidades que integrarão a próxima etapa do projeto, o desenho dos fluxos de continuidade do cuidado e o apoio técnico aos municípios. Os integrantes também deverão monitorar indicadores de desempenho e qualidade da assistência.

Cuidados paliativos são destinados a pessoas que enfrentam doenças graves e buscam reduzir dores, desconfortos e outros impactos físicos, sociais e emocionais. A assistência pode ocorrer ao mesmo tempo que tratamentos voltados ao controle da doença.

A criação do grupo foi publicada na página 79 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).