11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Acre recebe competição que testa policiais em prova de força e precisão

Primeira edição da Combat Tactical Challenge será realizada no dia 29 de agosto, no Clube de Tiro e Caça do Acre

Por Anieli Amorim, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acre recebe competição que testa policiais em prova de força e precisão
Competição será realizada no dia 29 de agosto, no Clube de Tiro e Caça do Acre, no ramal do Gurgel, em Rio Branco/Foto ilustrativa

O Clube de Tiro e Caça do Acre (CTCAC), localizado no ramal do Gurgel, em Rio Branco, será palco, no dia 29 de agosto, da primeira edição da Combat Tactical Challenge (CTC), competição voltada a operadores de segurança pública. A prova foi criada para reunir desafios de resistência física, técnica, precisão e controle emocional.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Idealizada pelo CTCAC, a competição terá um formato que combina atividades físicas e etapas de tiro. A proposta é avaliar o desempenho dos participantes após a realização de esforços que elevam o nível de fadiga e exigem concentração para a sequência da prova.

Entre as etapas previstas estão disparos com fuzil calibre .308, a 75 metros, carabina 5.56, a 35 metros, arraste de um boneco com aproximadamente 60 quilos, utilização de espingarda calibre 12 e, na etapa final, disparos com pistola de serviço contra placas de aço.

Segundo a organização, o formato busca colocar os competidores diante de situações que exijam precisão e tomada de decisão sob pressão, dentro de um ambiente controlado e esportivo.

A competição também terá categorias e premiações distintas para homens e mulheres. A medida, de acordo com os organizadores, busca incentivar a participação feminina e reconhecer o desempenho das operadoras que participarem da disputa.

Um dos idealizadores da CTC, o sargento João Paulo, afirma que o evento também pretende valorizar os profissionais que atuam na segurança pública do Acre.

“Queremos mostrar que o policial do Acre é preparado, é resiliente e merece ser valorizado. Esta competição é o reconhecimento da dedicação e do sacrifício de cada um que veste a farda e coloca a vida em risco para proteger o cidadão acreano.”

A expectativa dos organizadores é que a Combat Tactical Challenge passe a integrar de forma permanente o calendário da segurança pública e do tiro esportivo no Acre. A proposta é utilizar a competição como espaço de integração, preparação, disputa e valorização dos operadores.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.