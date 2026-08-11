Primeira edição da Combat Tactical Challenge será realizada no dia 29 de agosto, no Clube de Tiro e Caça do Acre

Competição será realizada no dia 29 de agosto, no Clube de Tiro e Caça do Acre, no ramal do Gurgel, em Rio Branco/Foto ilustrativa

O Clube de Tiro e Caça do Acre (CTCAC), localizado no ramal do Gurgel, em Rio Branco, será palco, no dia 29 de agosto, da primeira edição da Combat Tactical Challenge (CTC), competição voltada a operadores de segurança pública. A prova foi criada para reunir desafios de resistência física, técnica, precisão e controle emocional.

Idealizada pelo CTCAC, a competição terá um formato que combina atividades físicas e etapas de tiro. A proposta é avaliar o desempenho dos participantes após a realização de esforços que elevam o nível de fadiga e exigem concentração para a sequência da prova.

Entre as etapas previstas estão disparos com fuzil calibre .308, a 75 metros, carabina 5.56, a 35 metros, arraste de um boneco com aproximadamente 60 quilos, utilização de espingarda calibre 12 e, na etapa final, disparos com pistola de serviço contra placas de aço.

Segundo a organização, o formato busca colocar os competidores diante de situações que exijam precisão e tomada de decisão sob pressão, dentro de um ambiente controlado e esportivo.

A competição também terá categorias e premiações distintas para homens e mulheres. A medida, de acordo com os organizadores, busca incentivar a participação feminina e reconhecer o desempenho das operadoras que participarem da disputa.

Um dos idealizadores da CTC, o sargento João Paulo, afirma que o evento também pretende valorizar os profissionais que atuam na segurança pública do Acre.

“Queremos mostrar que o policial do Acre é preparado, é resiliente e merece ser valorizado. Esta competição é o reconhecimento da dedicação e do sacrifício de cada um que veste a farda e coloca a vida em risco para proteger o cidadão acreano.”

A expectativa dos organizadores é que a Combat Tactical Challenge passe a integrar de forma permanente o calendário da segurança pública e do tiro esportivo no Acre. A proposta é utilizar a competição como espaço de integração, preparação, disputa e valorização dos operadores.