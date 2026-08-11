Projeto levará dança gratuita a pessoas com deficiência; entenda

Ações também atenderão escolas públicas/Foto: Reprodução

Pessoas com deficiência terão acesso gratuito a oficinas de dança inclusiva, apresentações culturais e atividades de formação por meio de um projeto autorizado a captar recursos pela Lei Rouanet. A iniciativa será realizada nos municípios de Campos Novos e Abdon Batista, em Santa Catarina.

Intitulado “Movimentos que Incluem: Dança, Cultura e Acessibilidade”, o projeto poderá buscar até R$ 444 mil em doações e patrocínios incentivados. A autorização para captação, porém, não representa a transferência imediata do valor.

A programação prevê oficinas gratuitas voltadas às pessoas com deficiência. Como resultado das atividades, serão promovidas duas mostras culturais abertas à comunidade, uma em cada município contemplado.

Além disso, o projeto realizará vivências de dança inclusiva com estudantes de escolas públicas. A proposta é ampliar o acesso à cultura e estimular a participação das pessoas com deficiência nas atividades artísticas.

Empresas e pessoas físicas poderão apoiar a iniciativa dentro das regras do incentivo fiscal. A captação está autorizada até 31 de dezembro de 2026.

A autorização consta na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), na página 11.