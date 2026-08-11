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Peça terá 17 apresentações gratuitas com Libras e audiodescrição

Espetáculo circulará por quatro estados

Por Dry Alves, ContilNet
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Peça terá 17 apresentações gratuitas com Libras e audiodescrição
Turnê também oferecerá oficinas artísticas/Foto: Reprodução

Uma peça teatral realizará 17 apresentações gratuitas em 13 cidades de quatro estados brasileiros. Todas as sessões contarão com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras e audiodescrição.

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O espetáculo “Cartas Libanesas: Ayuni” circulará pelo Maranhão, Pará, Espírito Santo e Minas Gerais. A programação pretende atender tanto as capitais quanto municípios do interior.

Além das apresentações, serão oferecidas 13 oficinas de formação artística para artistas, estudantes e integrantes das comunidades visitadas. As atividades terão como foco processos de criação baseados em memórias pessoais.

O projeto poderá captar até R$ 525 mil por meio da Lei Rouanet. A autorização permite buscar doações e patrocínios até o fim de 2026, mas não representa o recebimento automático do dinheiro.

A proposta busca ampliar o acesso ao teatro contemporâneo e incentivar a formação de público. O projeto também aborda temas relacionados à imigração, à memória e à identidade cultural.

A autorização para captação foi publicada na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), na página 11.

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