Filha de Joelma canta hit da mãe ao lado de Ximbinha e viraliza

Yasmin cantou clássico ao lado do pai/Foto: Reprodução

Yasmin Mendes, filha de Joelma e Ximbinha, chamou a atenção nas redes sociais ao cantar “Maridos e Esposas”, um dos sucessos que marcaram a trajetória da Banda Calypso. A jovem de 22 anos apareceu ao lado do pai em uma apresentação acústica gravada em casa.

No vídeo, publicado por Ximbinha, o músico toca violão enquanto Yasmin assume os vocais da canção eternizada na voz da mãe. A interpretação intimista surpreendeu os seguidores e reacendeu a lembrança da fase de maior sucesso do grupo paraense.

“Domingão em casa com a minha filhona, soltando um acústico de ‘Maridos e Esposas’ para vocês”, escreveu o guitarrista ao divulgar o registro.

A semelhança entre as vozes de mãe e filha também ganhou destaque entre os comentários. Parte do público afirmou que o timbre de Yasmin lembra o de Joelma, enquanto outros seguidores pediram que pai e filha gravassem novas versões acústicas de clássicos da antiga banda.

A gravação acumulou mais de 88 mil curtidas no perfil de Ximbinha e passou a circular em outras páginas dedicadas à música e às celebridades. O momento em família também foi elogiado por artistas e fãs do repertório da Banda Calypso.

“Maridos e Esposas” foi uma das músicas que ajudaram a consolidar nacionalmente o trabalho desenvolvido por Joelma e Ximbinha. A dupla esteve à frente da Banda Calypso entre 1999 e 2015, período em que o grupo popularizou a mistura de calypso, ritmos paraenses e música romântica.

Yasmin já havia demonstrado proximidade com a música em outras ocasiões. Ainda criança, participou de trabalhos da Banda Calypso e, mais tarde, dividiu o palco com Joelma em apresentações especiais, incluindo uma participação no programa Altas Horas, da TV Globo.