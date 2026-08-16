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Animação iraniana ironiza Trump escondido em caminhão de comida

Vídeo transforma operação de segurança em cena de humor no estilo Lego

Por Redação ContilNetAtualizado
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Animação iraniana ironiza Trump escondido em caminhão de comida
Animação ironiza operação de Trump/Foto: Reprodução

Uma animação em estilo Lego que ironiza o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou repercussão nas redes sociais. No vídeo, ele aparece deixando jornalistas para trás e seguindo escondido até outra aeronave em um caminhão usado para transportar alimentos.

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A sátira foi inspirada em uma operação de segurança realizada após a participação de Trump em uma cúpula da Otan, na Turquia. Diante de uma possível ameaça, o Serviço Secreto teria transferido o presidente do Air Force One para uma aeronave menor, usando um veículo de abastecimento para ocultar o deslocamento.

Enquanto Trump e um pequeno grupo de assessores seguiram no outro avião, a aeronave presidencial deixou o local transportando integrantes da equipe e profissionais da imprensa.

O episódio virou alvo de memes e publicações de veículos estatais iranianos. A Embaixada do Irã na África do Sul também publicou uma montagem para zombar da operação, segundo a Reuters.

Apesar das publicações, não há confirmação de que a animação tenha sido produzida oficialmente pelo governo iraniano. O conteúdo é uma representação humorística feita com recursos digitais e não mostra imagens reais da operação.

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